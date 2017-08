Deen met tunnelfobie zet camper pal voor Eemstunnel stil

Een Deens echtpaar strandde maandag met hun camper bij de Eemstunnel bij Leer. De reden: de man des huizes durfde niet door de tunnel.

De Denen wilden met de camper naar Nederland via Bad Nieuweschans. Eenmaal bij de tunnel stopte de bestuurder midden op de rijbaan vanwege zijn angst.De man was volgens de NDR met geen mogelijkheid te overreden om toch de tunnel te trotseren. De Deen zei niet in staat te zijn door te rijden.De politie wees ze op de Jann-Berghaus-Brücke een paar kilometer verderop. De vrouw nam plaats achter het stuur, keerde op de inmiddels afgezette weg en zette koers naar de brug.