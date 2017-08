Dagcamping in Grunobuurt uit protest tegen sloopplannen

(Foto: Rob Mulder/RTV Noord)

De Grunobuurt in Groningen krijgt woensdag een dagcamping. Bewoners van de Stephensonstraat protesteren hiermee tegen de plannen van wooncorporatie Nijestee om in oktober 70 woningen in de buurt te slopen.





Ze denken dat de grond na de sloop nog jarenlang braak blijft liggen terwijl de wachtlijsten voor sociale huurwoningen lang zijn.



Over twee jaar bouwen

Nijestee liet eerder al weten over twee jaar te gaan bouwen op de braakliggende grond.



