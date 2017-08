Lopend Vuur: Mij niet gezien op de kermis

In de binnenstad van Groningen start vandaag de Bommen Berend-kermis. Tot en met Groningens Ontzet kun je terecht op de Grote Markt voor attracties, goktenten en oliebollen.

De kermis heeft het lastig, meldde NRC vorige week . De krant kwam met cijfers van de Kamer van Koophandel. Vooral in kleine plaatsen verdwijnen kermissen en het aantal exploitanten daalt: van 1005 in 2009 naar 923 nu. De concurrentie komt van pretparken, festivals en online vertier.Recentelijk zijn er met kermisattracties ongelukken gebeurd. In juni nog in Uithuizen, waar een jongen zijn arm brak . En vaak klagen mensen over de hoge prijzen. In Groningen mogen klanten wel even gratis in de attracties. Dinsdag is de zomerkermis op de Grote Markt in de stad een half uur gratis. De kermisexploitanten tonen zo hun dankbaarheid voor de terugkeer op hun favoriete plek: de Grote Markt.