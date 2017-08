Voorschot op schadevergoeding geeft zwembad De Zwaoi lucht

Zwembad De Zwaoi in Valthermond heeft een voorschot van 30.000 euro aan schadevergoeding gekregen van netbeheerder Enexis.

Net op tijd, want het geld raakte langzamerhand op bij het zwembad, meldt RTV Drenthe Halverwege mei zorgde een piekspanning ervoor dat veel elektrische apparatuur bij De Zwaoi doorbrandde.Onder andere de dekzeilen van de zwembaden konden niet meer dicht en pompen werkten niet meer. De totale schade bedraagt ruim 40.000 euro.Enexis schakelde de verzekering in. Dit nam dermate veel tijd in beslag dat het zwembad aangewezen was op de eigen reserves. Het leidde tot betalingsachterstanden. 'Er zit nog een paar duizend euro in de kas', zegt voorzitter Annemiek de Groot.Het punt werd bereikt dat het betalen van vaste lasten en personeel in het gedrang kwam. De schreeuw om hulp werd gehoord. 'Enexis maakt een voorschot over. We zijn hier erg blij mee', zegt De Groot. 'Het ergste leed is nu geleden.'De stichting wil nog met de gemeente Borger-Odoorn in gesprek over een structurele subsidieverhoging, zodat er een grotere financiële buffer is bij eventuele nieuwe incidenten. Actie voor behoud zwembad Valthermond (2016)