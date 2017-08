Kermisexploitanten zijn met 'een trots gevoel' terug op de Grote Markt

De Bommen Berend-kermis in Groningen is terug op de Grote Markt en daar zijn de exploitanten blij mee. Vorig jaar moesten ze uitwijken naar de Ossenmarkt, net buiten het centrum. 'Daar hebben we allemaal geld op bijgelegd.'

Dat zegt Hans Akkerman voor de microfoon van Radio Noord . In 2016 stond de kermis op de Ossenmarkt, omdat de Grote Markt gebruikt werd voor de paardenkeuring tijdens Groningens Ontzet.De kermis opent officieel om 16.00 uur dinsdagmiddag, maar tussen 14.00 en 14.30 kan iedereen al gebruik maken van de attracties. Gratis. Dat doen de kermisexploitanten als bedankje aan het Groninger publiek, van wie ze vorig jaar steun kregen toen ze actievoerden om terug te keren naar de Grote Markt.'We zijn er hard mee aan het werk geweest om de kermis terug te krijgen waar hij hoort: in het centrum', zegt Arnold Por, die met de Amazone Rupsbaan op de kermis staat. 'Voor ons was het zeker geen succes om op de Ossenmarkt te staan. Je hebt je vaste lasten en de kosten blijven. Diesel, stroom, je personeel.''We staan met zijn allen met een trots gevoel op de Grote Markt is. En hier moet de kermis blijven. Of in elk geval in het centrum. De kermis hoort thuis in de woonkamer van de stad. Als je foto's bekijkt van 1900-zoveel; de kermis heeft hier altijd gestaan.'