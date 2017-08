Geen misstappen Groningse studenten bij illegale verhuur geconstateerd

(Foto: Jos Schuurman (FPS))

Stiekem je studentenkamer verhuren via Airbnb? Weinig kans dat het lukt, als het aan de de verhuurder van kamers aan internationale studenten SSH ligt. In Groningen constateerde het bedrijf geen overtredingen, elders in het land wel.





1859 kamers in Stad

SSH verhuurt in Groningen 1859 kamers aan internationale studenten.



Vijftien studenten meldden zich niet, maar werden toch betrapt. Zes van hen zijn direct uit hun kamer gezet. Vooral in Utrecht gebeurde dat. Groningse internationale studenten houden zich dus aan de regels. Althans, ze zijn niet betrapt.



