Verlaten complex Neptunia gaat met spoed tegen de vlakte

De gebouwen op het voormalige terrein van VV Neptunia in Delfzijl worden nog deze week gesloopt. Het complex werd deze maand twee keer getroffen door brand. De gemeente wil dat niet nog een keer laten gebeuren.

'Twee keer brand is meer dan genoeg. Er is veel plastic weggebrand, dat zorgde voor flinke rookontwikkeling. Daarom gaan we met spoed het zaakje slopen', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol.Het complex stond al op de nominatie om gesloopt te worden, maar een vleermuis- en asbestonderzoek gooiden roet in het eten. 'We waren heel ver met de procedures, maar door die branden is de situatie veranderd. De vleermuizen zullen nu wel vertrokken zijn, want het ding heeft flink in de hens gestaan', zegt Rijzebol.Voor de asbest hoeven weinig maatregelen genomen te worden, omdat het in een beperkte mate in het gebouw zit.Vermoedelijk zijn beide branden aangestoken. Volgens de wethouder is er waarschijnlijk jeugd bij betrokken. De gemeente heeft aangifte gedaan en de politie hoopt de daders te kunnen opsporen.Het terrein ondergaat komend jaar een metamorfose. Doordat Neptunia is opgegaan in NEC Delfzijl, zijn de voetbalvelden niet meer nodig. Het gebied wordt teruggegeven aan de landbouw.'Daardoor wordt de situatie weer zoals het dertig tot veertig jaar geleden was. Dat betekent dat Uitwierde weer zichtbaar wordt vanaf de Hogelandsterweg in Delfzijl. Daar zijn de omwonenden blij mee', aldus Rijzebol.