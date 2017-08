Ook meisje (9) overlijdt na aanrijding Lauwersoog

Het 9-jarige meisje dat afgelopen zondag werd aangereden in de haven van Lauwersoog is overleden. Dat bevestigt de politie. Eerder overleed haar vader al bij de aanrijding.

Het meisje werd met haar vader (45) en broertje (8) aangereden. De man overleed nog dezelfde dag.Het meisje overleed dinsdag. Zondag meldde de politie al dat het meisje in niet-aanspreekbare toestand naar het UMCG werd gebracht. Dat gebeurde met de traumahelikopter.In een eerder stadium meldde de politie dat het meisje 10 jaar oud was. Dinsdag werd bekend dat ze 9 was.Een 63-jarige vrouw uit Haren reed de man en zijn twee kinderen aan op de parkeerplek op de Zeedijk, waar de veerboot naar Schiermonnikoog vertrekt.De politie is nog bezig met uitzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren. De vrouw die het ongeval veroorzaakte is in shock en kon nog niet uitgebreid worden gehoord.