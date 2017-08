Meteen uitverkocht: Game of Thrones in Pathé Groningen

De seizoensfinale van de wereldberoemde serie Game of Thrones niet thuis bekijken, maar in de bioscoop? De Pathé in Groningen is een van de zeven bioscopen waar dat volgende maandag kan.

De actie is een samenwerking van Ziggo en Pathé, en de toegang is gratis. Het is de enige bioscoop in het Noorden die valt onder de actie: verder doen alleen vestigingen in de randstad en Maastricht mee.De fantasyserie van HBO, over machtsspelletjes tussen verschillende 'huizen' in een koninkrijk, is ongekend populair. In het vorige seizoen 6, keken zo'n 23 miljoen mensen naar afleveringen van de serie - en dat is alleen nog op de legale manier. Game of Thrones is al sinds het bestaan van de serie de meest gedownloade en gestreamde serie op het internet.De laatste aflevering van seizoen 6 duurt 81 minuten in plaats van het gebruikelijke kleine uur. Het is overigens niet het totale slot van de serie: het laatste seizoen laat vermoedelijk nog twee jaar op zich wachten.De kaarten voor de voorstelling zijn inmiddels, vijf minuten na dit bericht, uitverkocht.