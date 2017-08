Transportbedrijf legt zich niet neer bij 60.000 euro aan tolboetes

(Foto: Dennis Venema)

Transportbedrijf Reining in Kolham heeft een conflict met de Belgische overheid over de tolheffing. De chauffeurs worden regelmatig beboet, omdat de tolkastjes in de wagens niet goed zouden werken. 'Wij zijn te goeder trouw', zegt directeur Gerrit Hes.

'Misschien ligt het probleem wel bij de Belgische overheid, die een systeem de lucht heeft ingeholpen dat misschien niet goed functioneert.'



1000 euro boete

Sinds april 2016 moet er voor de Belgische wegen tol worden betaald. Reining betaalt zo'n 800.000 euro per jaar om door België te rijden. Maar nu krijgen de chauffeurs ook nog eens boetes van 1000 euro per keer, omdat de tolkastjes niet goed zouden zijn.



'We hebben al 15.000 euro aan boetes betaald', zegt Hes. 'En er ligt nog ongeveer 60.000 euro waartegen we bezwaar hebben aangetekend.'



'De heren gaan om vijf uur naar huis'

Als een chauffeur staande gehouden wordt en uit het kastje blijkt dat het meerdere dagen niet werkte, levert elke dag een boete van 1000 euro op. Dat moet meteen overgemaakt worden. Tot het geld op de rekening van de overheid is bijgeschreven, mag de vrachtwagen niet rijden.



'De heren gaan om vijf uur naar huis, als het geld ontvangen is wordt de auto de volgende dag pas weer vrijgegeven. Dan komt de auto dus een dag later dan gepland aan', zegt Johan Mak, verantwoordelijk voor het wagenpark van Reining Transport.



'Onacceptabele situatie'

TLN, de transportbranchevereniging, trok al aan de bel naar aanleiding van de boeteregen, waar in heel Nederland bedrijven mee geconfronteerd worden. 'Er zijn inmiddels zoveel boetes opgelegd dat een onacceptabele situatie is ontstaan.'



De brancheorganisatie wil dat België stopt met handhaven tot het vorig jaar april ingevoerde systeem naar behoren werkt. Zij roept minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op met haar Belgische collega's te gaan praten.



Viapass, de Belgische overheidsorganisatie die de kilometerheffing coördineert, ontkent 'ten stelligste' dat het systeem niet werkt.