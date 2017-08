Loco-burgemeester reageert geschokt op dodelijk ongeval Lauwersoog

'Uitermate triest.' Dat is de reactie van loco-burgemeester Kor Berghuis van de gemeente De Marne op het ongeluk in de veerhaven van Lauwersoog. Hierbij kwamen een vader (45) en zijn dochtertje (9) om.

'Mijn medeleven gaat uit naar de familie en nabestaanden en iedereen die erbij betrokken is', zegt Berghuis.Zondag reed een 63-jarige vrouw uit Haren de vader en zijn twee kinderen aan. De 8-jarige jongen raakte lichtgewond en mocht dezelfde dag het ziekenhuis weer verlaten.Zijn vader overleefde het ongeval niet en overleed zondag. Dinsdagochtend bezweek ook zijn dochter aan haar verwondingen.De gemeente De Marne wacht het onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval af. Pas dan is volgens Berghuis helder of er aanleiding is voor de gemeente om iets te wijzigen aan de situatie in de haven.Onlangs ging het havengebied van Lauwersoog nog op de schop. 'Maar daar kan het niets mee te maken hebben', verklaart Berghuis. 'Het gedeelte waar dit gebeurd is, is niks veranderd. De situatie is al jaren zoals deze nu is.'