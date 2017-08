Arnold Veeman presenteert ode aan Vera's kelderbar

(Foto: RTV Noord)

De kelderbar van poppodium Vera geldt als een van de opmerkelijkste muziekpodia van Stad. In de kleine, donkere ruimte vierde menig gitaarrocker grote successen, waarbij het zweet van het publiek letterlijk van het plafond gutste. Niet echt de plek waarbij je denkt aan Arnold Veeman. Toch presenteert hij daar op 1 september zijn nieuwe single.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

'Op een nacht zomaar Vivaldi'

'Vera's kelderbar', zo heet de ode aan die plek en Veeman liet zich inspireren door de warme herinneringen die hij koestert voor het poppodium aan de Oosterstraat in Stad. Veeman speelde er ooit zelf met een van zijn bandjes in de grote zaal, maar de warmste gevoelens heeft hij bij de kelderbar.



'Het was in de jaren 80, toen ik met vrienden 's avonds nog graffiti-spuitend door de stad trok. We eindigden dan vaak in de kelderbar van Vera. Normaal draaien ze daar veel gitaarmuziek, hardrock enzo. Ik zal nooit vergeten dat er op een nacht zo maar Vivaldi werd gedraaid.'



Peter Weening direct enthousiast

'Vera's kelderbar' is een chansonachtig liedje geworden, eentje die past in het oeuvre van Veeman. Of-ie ook past in de kelderbar is de vraag.



'Ik sprak Peter Weening van Vera erover of het wel zou passen qua genre, maar hij was direct enthousiast en bood zelfs de grote zaal aan', vertelt de zanger uit Kloosterburen.



De single-presentatie begint om 21.00 uur.