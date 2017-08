Nieuw faillissement voor voormalig Aldel (update)

Aluminiumsmelterij Klesch Aluminium Delfzijl, het vroegere Aldel, is opnieuw failliet. Het bedrijf heeft 175 werknemers. Daarnaast zijn er nog honderd mensen indirect bij het bedrijf betrokken.

Er wordt gewerkt aan een doorstart. Erik Eshuis is inmiddels door de rechtbank als curator aangewezen. Volgens hem zijn meerdere partijen in een overname geïnteresseerd.Het bedrijf is opnieuw in de problemen gekomen omdat investeringen uitbleven. Daar wordt met name de Amerikaanse investeerder Klesch op aangekeken.Eind 2013 werd Aldel ook al failliet verklaard. Dat leidde, met name door het verlies van honderden arbeidsplaatsen, tot veel protest.Uiteindelijk werd onder meer met financiële steun van de provincie een doorstart gemaakt. In maart 2015 werd het bedrijf heropend onder de naam Klesch Aluminium.Het vroegere Aldel is toch weer in de problemen gekomen. Volgens de hudige directie ligt dat niet aan de orderportefeuille, die aardig gevuld zou zijn.Waarom het Amerikaanse Klesch dan niet wilde investeren, is niet duidelijk. 'We weten uit het verleden dat Klesch een wonderlijk heerschap is', vertelt verslaggever Goos de Boer.Na het eerste faillissement werd al gesuggereerd dat Klesch alleen de subsidie van de overheid wilde pakken en dan weer zijn snor zou drukken. Dat verhaal duikt nu heel nadrukkelijk ook weer op.'Burgemeester Gerard Beukema van de gemeente Delfzijl betreurt het faillissement van Klesch Aluminium Delfzijl. 'Het is een bedrijf dat met Delfzijl verweven is en zeer belangrijk is voor de werkgelegenheid van Delfzijl. We betreuren het dan ook zeer dat het tot een faillissementsaanvraag heeft moeten komen. Onze zorg gaat uit naar de werknemers en hun gezinnen, voor wie weer een onzekere periode aanvangt.'Beukema hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden. 'We zien het als een gunstig teken dat de productie wordt voortgezet in afwachting van gesprekken met mogelijke investeerders. Wij hebben en houden nauw contact met de bedrijfsleiding hierover.'