Dit weekend ligt de Oostersluisbrug weer op zijn plek

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Het eind van de reparatie van de zuidelijke Oostersluisbrug in Groningen is in zicht. Dit weekend wordt het brugdek teruggeplaatst.





Ruim een jaar na aanvaring

Op 12 juli 2016 werd de Oostersluisbrug aangevaren door een binnenvaartschip. Op 15 juli dit jaar werd het beschadigde brugdeel weggehaald. Sindsdien was de doorgang niet te gebruiken voor verkeer.



Daar komt snel een eind aan: vanaf maandag 28 augustus 6.00 uur moeten automobilisten weer over de brug kunnen rijden.



Het dek wordt vrijdagavond tussen 22.00 en 23.00 uur geplaatst. Op zaterdag en zondag wordt de laatste hand aan de werkzaamheden gelegd. De vaarweg is in het weekend gestremd.