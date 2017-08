Doorstart voor winkelketen Witteveen Mode

(Foto: Rob Jansma/Google Maps)

Winkelketen Witteveen Mode, met vestigingen in Haren en Veendam, maakt een doorstart. De keten was eind juli failliet verklaard, waarna er al interesse was van 'een behoorlijk aantal partijen', zei de curator eerder deze maand. Met een van die partijen is een akkoord bereikt.





Dat heeft onder meer met afspraken met de verhuurders van de panden te maken. Ook is nog onduidelijk hoeveel werknemers hun baan behouden.



- Modeketen Witteveen Mode failliet verklaard Na het faillissement bleven 72 van de bijna 100 winkels open. Het is nog niet duidelijk hoeveel winkels na de doorstart open kunnen blijven.