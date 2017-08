Jongen (14) perst vijf medeleerlingen af

(Foto: Dennis Venema)

Een veertienjarige leerling van de Aletta Jacobs College in Hoogezand heeft zeker vijf medescholieren afgeperst.

De jongen heeft zijn medescholieren bedreigd en geïntimideerd. Zo maakte hij ze geld afhandig.



Uit huis geplaatst

Medio augustus is de veertienjarige aangehouden door de politie. Hij is verhoord en daarna onder toezicht gesteld. Dat betekent dat hij uit huis is geplaatst.



De politie heeft proces-verbaal opgemaakt. Het Openbaar Ministerie pakt de zaak nu op.