Groninger Studentenbond: 'DUO moet zorgvuldiger omgaan met gegevens'

Translink, het moederbedrijf van de ov-chipkaart, heeft dit jaar gegevens van tientallen studenten doorgespeeld aan het ministerie van Onderwijs. De gegevens werden opgevraagd bij DUO in verband met een fraude-onderzoek.

'Zorgelijk', zegt voorzitter van de Groninger Studentenbond, Christiaan Brinkhuis. 'Frauderen is natuurlijk strafbaar. Maar de manier waarop DUO nu met de gegevens van de reizende student omgaat, moet transparanter. Dat is in dit geval niet gebeurd.'Het is niet de eerste keer dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in opspraak komt vanwege het delen van gegevens. Vorig jaar spande een 19-jarige student een rechtzaak aan tegen DUO, omdat de overheidsinstelling onzorgvuldig zou zijn omgegaan met zijn persoonsgegevens.De student ontdekte dat DUO zijn gegevens had doorgespeeld aan het ministerie van Onderwijs en spande daarom een rechtszaak aan. Die won hij. DUO gaat nu tegen het vonnis in hoger beroep.