Nog altijd geen nieuwe voorzitter Stichting Promotie Westerwolde

Er is nog altijd geen nieuwe voorzitter gevonden voor de Stichting Promotie Westerwolde (SPW). Dat zegt Hendri Meendering, die zijn huidige rol als voorzitter eigenlijk per 1 september zou neerleggen.

Dit moet hij doen omdat hij dan aantreedt als directeur van Vesting Bourtange.Meendering blijft noodgedwongen langer aan. Hij heeft tot uiterlijk 1 januari dus een dubbelrol en dat is best lastig. 'Ik zit straks met verschillende belangen bij bijvoorbeeld de gemeente Vlagtwedde. Het is eigenlijk beter om die belangen van elkaar te scheiden.'Moeilijkheden verwacht Meendering niet. 'De dagelijkse gang van zaken bij de Stichting Promotie Westerwolde wordt uitgevoerd door de medewerker, en het dagelijks bestuur loopt door. Ik zal me er langs de zijlijn soms mee bemoeien, maar ik treed in de gesprekken met de gemeente op de achtergrond.'Er zijn al wel gesprekken geweest met mogelijke kandidaten voor de voorzittersfunctie, zegt Meendering. 'We hebben inmiddels met twee mensen gesproken. Die hebben nog geen 'ja' of 'nee' gezegd. Het kost tijd: die mensen moeten er ook aan wennen dat ze deze rol mogelijk gaan vervullen. Bovendien moet het passen naast hun andere werkzaamheden.'Toch heeft Meendering goede hoop. '1 september zal moeilijk worden, maar ik ga ervan uit dat er voor het eind van het jaar een nieuwe voorzitter gevonden is.'