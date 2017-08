Politie pakt inbrekers dankzij getuige (update)

De Ter Borchlaan in Groningen (Foto: Google Streetview)

De politie heeft dinsdagmiddag drie inbrekers in een woning aan de Ter Borchlaan in Groningen opgepakt. Dat kon ze doen door een oplettende getuige.

Die hoorde lawaai bij de woning en zag drie personen bezig met hun inbraakpoging. Hij noteerde het kenteken van de auto waarin de mannen er vandoor gingen.De politie kon de Poolse inbrekers daarna in Haren in de kraag vatten. De auto werd in beslag genomen.