KNVB: FC Groningen is financieel gezond

(Foto: JK Beeld)

FC Groningen is door de KNVB ingedeeld in categorie 3. Dit betekent dat de FC financieel gezond is.





De overige clubs scoren allemaal een voldoende volgens de voetbalbond. Roda JC en ADO Den Haag zijn nog niet ingedeeld. De licentiecommissie neemt hun situatie nog nader onder de loep.



