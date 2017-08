Geen open dag, wel uitgebreide eerste training Donar

Basketbalclub Donar houdt dit jaar niet zoals gebruikelijk een open dag. Dit heeft te maken met het drukke programma.

Donar speelt al op 19 september een Europese thuiswedstrijd, waardoor er volgens de club geen tijd is voor de traditionele dag.De eerste mogelijkheid voor het publiek om de ploeg aan het werk te zien, is op woensdagavond 30 augustus tijdens de eerste openbare training. De oefensessie in MartiniPlaza begint om 18.45 uur met een spelersopkomst.Als extra heeft de club dit jaar na de training een forum met enkele bestuursleden en de coach van Donar, Erik Braal.