'Overname Klesch zou zelfs 75 banen extra kunnen opleveren'

De gesprekken met een nieuwe mogelijke investeerder voor Klesch Aluminium Delfzijl, het voormalige Aldel, bieden hoop. Dat zegt directeur Karsten Pronk.

'We praten met nieuwe partijen, niet alleen over een bod op ons bedrijf, maar ook al over investeringen in ons bedrijf. En dat zou zelfs extra werkgelegenheid kunnen opleveren. Het gaat dan al snel over 75 man extra die aan het werk zouden kunnen.'Desondanks vroeg Pronk het faillissement aan voor Klesch Aluminium Delfzijl. 'Het bleek de afgelopen periode onmogelijk om noodzakelijke investeringen goedgekeurd te krijgen. Het ging dan vooral niet goed tussen de meest betrokken partijen, namelijk Klesch als aandeelhouder en Noble als grondstoffenhandelaar', blikt de directeur terug.Daarbij was vooral Noble ook een blok aan het been van de fabriek in Delfzijl. Dat bedrijf zit zelf in financieel zwaar weer, waardoor investeringen in Klesch Aluminium onmogelijk worden gemaakt.Voor werknemers betekent dit het tweede faillissement in 3,5 jaar tijd. Toch zitten werknemers niet direct in zak en as.'Ik had gehoopt op beter nieuws, maar we wachten af. Ik werk hier met plezier', vertelt een van hen. Zijn collega is nog iets positiever gestemd. 'Ik ben blij dat Klesch weg is en dat er een nieuwe investeerder komt. Ondanks het faillissement ben ik optimistisch.'De curator is ook optimistischer dan bij de vorige teloorgang van het bedrijf. 'Ik zie perspectief. De aluminiumprijs is goed, er is vraag naar. Ik ben dus positiever dan 3,5 jaar geleden', zegt Erik Eshuis.Voor vakbond FNV is het faillissement een noodzakelijk kwaad, meent Albert Kuiper. 'We kennen de investeerder die wil instappen. Tot nu toe was die terughoudend omdat Klesch en Noble nog in discussie waren over claims over en weer. Dit - een faillissement - is de enige manier om de weg vrij te maken voor deze overname.'Toch benadrukt Kuiper dat dit faillissement niet vooropgezet is. 'Een faillissement moet je overkomen en dat gebeurt hier ook. Er zijn geen investeringen gedaan, terwijl dat wel nodig is. Klesch heeft hen uitgemergeld. Met zo'n aandeelhouder kun je niet overleven.'