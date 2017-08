Boer gebruikt hectares akkerbouwgrond niet door bonje over archeologie

Akkerbouwer Hoiting uit Borgercompagnie gebruikt al twee en een half jaar drie hectares van zijn akker aan de Kalkwijk niet omdat de gemeente Hoogezand-Sappemeer het graven van een sloot heeft laten stilleggen. Dinsdag stapten zowel de gemeente als de agrariër in hoger beroep naar de Raad van State in Den Haag.

De gemeente wil dat er eerst archeologisch onderzoek plaatsvindt naar bewoningsresten uit de steentijd.In februari 2015 liet een toezichthouder van de gemeente het grafwerk aan een sloot van driehonderd meter lang stilleggen. Er was geen vergunning voor verleend volgens het bestemmingsplan. Later kwam de gemeente erachter dat zo'n vergunning niet nodig was.Maar er moet wel een vergunning zijn volgens de Erfgoedverordening, zei Hoogezand-Sappemeer dinsdag in Den Haag. Die heeft de akkerbouwer nog niet aangevraagd.De agrariër wil geen vergunning volgens de Erfgoedverordening aanvragen. Die is niet nodig vindt hij omdat de werkzaamheden mogen volgens het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zou voorrang op de Erfgoedverordening van Hoogezand-Sappemeer.De Raad van State moet dat gaan uitmaken. De hoogste bestuursrechter moet ook beslissen of de gemeente de akkerbouwer terecht een dwangsom van 10.000 euro heeft opgelegd als stok achter de deur. Door het verbod op verder graven aan de sloot kan de akkerbouwer tevens een laaggelegen deel niet ophogen. In totaal kan hij een zesde deel van zijn grond niet gebruiken.De uitspraak in de zaak is over ongeveer zes weken.