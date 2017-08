Dorpsbelangen: plan gezocht voor markante graansilo

Dorpsbelangen Bad Nieuweschans hoopt dat zich snel iemand meldt voor de Waterman Graansilo in het dorp. Het markante gebouw aan de Westerwoldse Aa staat al 25 jaar leeg en raakt in verval.

De afgelopen jaren heeft secretaris Harm Arend Meijer van dorpsbelangen al meerdere geïnteresseerden rondgeleid in de silo. 'Ze hadden plannen, maar het gouden idee zat daar niet tussen.''Ik denk ook dat veel mensen aanhikken tegen de investering', zegt Meijer. De silo is in bezit van DBF uit Heerenveen. Zij hanteren een vraagprijs van een ton. 'Maar daarna moet er ook nog flink geïnvesteerd worden wil je hier iets van maken.'Nu staat de graansilo ongeveer een jaar formeel te koop. Intussen neemt de interesse weer toe. Meijer: 'Afgelopen week heb ik hier mensen over de vloer gehad en volgende week komt er ook iemand kijken.'Volgens dorpsbelangen is er wel enige haast geboden. Maar het besef is er ook dat het een moeilijk verhaal kan worden. 'Ik hou toch wel stille hoop dat er iemand voorbij komt die hier iets wil beginnen', aldus Meijer. 'Op welke termijn dan ook.' Graansilo Watermann wordt 'kunstbaken' (2013)