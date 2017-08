'De verleiding is soms groot, maar gooi je afval niet in de kledingbak'

Gooi je rommel gewoon in de vuilnisbak en niet in een textielcontainer. Die oproep doet directeur Marc Vooges van kledinginzamelbedrijf Sympany naar aanleiding van het sluiten van het textielsorteercentrum in Uithuizen.

Daar vond personeel grote hoeveelheden babyluiers, rot voedsel en glas tussen de kleding.Het valt volgens Vooges niet mee om ervoor te zorgen dat er geen afval tussen de kleding belandt.'Het is best lastig. Als onze chauffeur die de containers ophalen een enorme stank ruiken, dan kunnen ze hem weer neerzetten en dan gaat een afvalbedrijf hem legen. Maar meestal ruik je het niet en dan zien wij het pas in ons sorteerbedrijf, als het gelost wordt.''Als er op een bepaalde route vaak viezigheid in de textielcontainers zit, dan gaan we kijken waar ze staan. Is dat bijvoorbeeld dicht bij een snackbar, als er vaak patatbakjes inzitten', geeft Vooges als voorbeeld.'Of stel dat hij naast een afvalcontainer staat die met een pasjessysteem werkt dat vaak stuk is. Dan is de verleiding voor sommigen groot om hun afval dan maar in de textielcontainer te doen. Dat vind ik verschrikkelijk. Laat ze het mee naar huis nemen. Je zou in overleg met de gemeentes kunnen kiezen voor een andere plek voor die containers.'