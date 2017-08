Noord Vandaag: de kerk is niet meer wat het geweest is

Een dorpshuis, multifunctioneel centrum, woonhuis, kantoor of restaurant. Steeds meer kerkgebouwen verliezen hun godsdienstige functie. Maar ze krijgen er een andere invulling voor terug.

De komende weken komen in Noord Vandaag een aantal voorbeelden voorbij van kerkgebouwen die een nieuwe bestemming hebben gekregen.Voor Christiaan Velvis van de Stichting Oude Groninger Kerken is het niets nieuws onder de zon. 'Je ziet steeds meer leegstand. En dat is zonde. Want deze kerken zijn de pareltjes in onze provincie.'Maar mag je zomaar van alles vestigen in een kerkgebouw? Velvis: 'Vanuit de stichting proberen we wel dicht bij de functie te blijven: een ontmoetingsplek. We willen het een maatschappelijke functie laten behouden. Op die manier blijven mensen erbij betrokken en zo gaan deze gebouwen niet verloren.'