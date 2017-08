Parkeerplaats Lauwersoog na dodelijk ongeluk 'nooit meer dezelfde'

'Ik hoorde vanmorgen van een collega dat het meisje ook is overleden. Dan word je wel even stil en denk je: oei, wat ernstig is dit.'

Baukje Kroodsma werkt in het restaurant vlakbij de parkeerplaats waar het ongeluk afgelopen zondag plaatsvond. 'Hoe kan dit gebeuren?' vraagt ze zich af.De nog verse krijtstrepen op de parkeerplaats laten precies zien waar de bewuste auto zondagmiddag tot stilstand kwam. Drie kaarsjes herinneren ons aan de 45-jarige vader en zijn zoon en dochter die door een 63-jarige vrouw uit Haren werden geraakt. Het zoontje van 8 is inmiddels thuis, maar zijn vader en 9-jarige zusje zijn er niet meer.Kroodsma kan zich goed herinneren wat er zondag gebeurde, toen ze aan het werk was. 'Opeens hoorden we gegil. We keken naar buiten en zagen: dit is niet goed.''De ambulance, brandweer en politie waren er snel bij', zegt Kroodsma. 'Later kwam ook de traumahelikopter. Het kwam eerst nog niet helemaal binnen maar later kregen we wel door dat er echt iets ernstigs was gebeurd.'Ook de klanten van het restaurant hebben het ongeluk goed meegekregen. 'Die gingen ook kijken en begrepen wel dat wij het ook wilden zien. Natuurlijk vonden ook zij het verschrikkelijk wat er, zo dicht bij het restaurant, gebeurd is', zegt Kroodsma.Voor Baukje Kroodsma wordt de parkeerplaats nooit meer dezelfde. 'Je denkt er elke keer aan als je over de parkeerplaats loopt. Kippenvel krijg je ervan.'