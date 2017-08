Edwin Evers steunt Ronald McDonald huis Groningen

Het programma 'Evers Staat Op' op Radio 538 organiseert een run om geld op te halen voor het Ronald McDonald huis in Groningen. 'Heel bijzonder, ik ben echt ontzettend blij met dit initiatief', zegt manager van het huis Jolanda Kamphuis.

Het Ronald McDonaldhuis aan het H.A. Kooijkerplein in de stad kan het geld goed gebruiken. Ze willen uitbreiden. 'We zitten bijna altijd vol, het is vervelend om ouders teleur te stellen', vertelt Kamphuis.In de radioshow vertelt presentator Edwin Evers dat de run begon als een geintje. Omdat het dan toch echt doorgaat, 'moet het geen slopende afstand zijn, maar een relaxte route van 5,38 kilometer', staat te lezen op de site van het programma.Het Ronald McDonald huis in Groningen is voor ouders, broertjes en zusjes van kinderen die in het UMCG liggen. 'Je bent als ouder dan dichtbij als er wat is, al is het maar om een dikke knuffel of kus te kunnen geven', zegt Kamphuis.De reden dat het zo druk is in het huis, ligt volgens Kamphuis onder andere aan de gespecialiseerde behandelingen die het UMCG in huis heeft. Het ziekenhuis voert bijvoorbeeld als enige in Nederland een lever- en darmtransplantatie bij kinderen uit.Voor de verbouwing is vijf ton nodig. Het huis wil vier kamers erbij bouwen. Kamphuis: 'Het geld gaat niet alleen naar die kamers, maar in het huis moeten er meer faciliteiten uitgebreid worden zoals bijvoorbeeld de keuken.'De run is op 9 september in Amsterdam. Iedereen kan zich opgeven om mee te doen.