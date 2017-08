Zwaantje: 'Alles wat je krijgt is puur natuur'

Zwaantje, Liefke, Popko en Tammo. Jullie hebben deze namen genomineerd voor de Schierste Grunneger Noam. Vandaag hebben we een reportage over een Zwaantje.

Deze Zwaantje woont in Drenthe, Emmer-Compascuum, maar ze voelt zich op en top Groninger.In de zomermaanden is Zwaantje regelmatig te vinden in haar tuin. 'Het geeft ontspanning en de opbrengst vind ik zo mooi. Alles wat je krijgt is puur natuur.'Zwaantje heeft haar naam te danken aan haar oma. Ze is er naar vernoemd door haar ouders. 'Dat was traditie. Toen bedachten ze nog geen mooie namen. Tenminste 'mooie namen' tussen haakjes.'Toen Zwaantje jonger was, werd er wel eens een grapje uitgehaald met haar naam. Als tiener vond ze haar naam maar niks. 'Maar nu je ouder word, ben ik hem steeds meer gaan waarderen. Papa en mama hebben wel altijd gezegd: ik wil niet dat ze zwoantje of zwoane genoemd werd. Gewoon Zwaantje.'Ze hoopt de Schierste Grunniger Noam te hebben. 'Ik zou het mooi vinden als de naam blijft bestaan en niet verloren gaat. Dat zou ik mooi vinden', besluit Zwaantje.Via dit artikel kan gestemd worden. De stembus voor de Schierste Grunniger Noam sluit vrijdag 25 augustus om 10:00. Vrijdagavond zie je in Noord Vandaag welke naam heeft gewonnen.