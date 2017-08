'Medewerkers hielden Klesch draaiende met tiewraps en plakband'

'Eigenlijk al bij de overname van Aldel door Klesch had in mijn vraagtekens.' Dat zegt Klaas Pijper, voorzitter van de ondernemingsraad van Klesch Aluminium Delfzijl in Noord Vandaag.





Beloftes

Voor Pijper komt het faillissement niet als een verrassing. Sterker nog: 'Liever vandaag dan morgen'.



'Al toen Klesch ons overnam, had ik mijn vraagtekens. Ze beloofden van alles, over uitbreiding van capaciteit bijvoorbeeld. Maar al snel bleek dat niet te kunnen.'



Tiewraps en plakband

De grootste oorzaak van het huidige faillissement is het uitblijven van investeringen. Pijper: 'Ik moet dus ook echt een compliment maken aan de medewerkers. Zij hebben dit bedrijf met tiewraps en plakband draaiende gehouden.'



Er zijn al enkele maanden gesprekken met een nieuwe investeerder. Een doorstart lijkt dus aanstaande. 'Er is zeker toekomstperspectief', aldus een hoopvolle voorzitter van de ondernemingsraad.



