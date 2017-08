Assisteren centralisten vanuit de meldkamer straks de agenten op straat?

Wat kun je vanuit de politiemeldkamer doen als er een vechtpartij uitbreekt waarbij mogelijk wapens worden gebruikt? En wat doe je als blijkt dat een aangehouden automobilist een vuurwapen op zak blijkt te hebben?

De politie testte afgelopen maand een 360-graden videoverbinding met de meldkamer Noord-Nederland. Doel hiervan is uitvinden of en hoe centralisten kunnen helpen wanneer ze live kunnen meekijken bij een (crisis)situatie.Zo moest bij deze twee specifieke testen duidelijk worden of de medewerkers in de meldkamer konden zien waar het mes was dat bij de vechtpartij werd gebruikt. In het tweede scenario werd gekeken of de centralisten het verstopte wapen van de arrestant opmerkten.De beelden werden doorgestuurd over het zogenoemde 5G-netwerk, een nieuwe, snelle internetverbinding. Het moet zorgen voor een live-verbinding van goede kwaliteit.De eerste testen zijn naar tevredenheid, meldt initiatiefnemer 5Groningen. Die omschrijft de videoverbinding als waardevol.'Ten eerste omdat centralisten in de meldkamer details kunnen zien die politieagenten ter plaatse niet zien, en ten tweede omdat de situatie vollediger kan worden beoordeeld voor eventuele inzet van versterking.'De komende tijd wordt deze techniek verder onderzocht en volgen er meer testen.