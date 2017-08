'We zitten met angst en beven in onze woonkamer'

(Foto: Sven Jach/RTV Noord) (Foto: Sven Jach/RTV Noord)

Bewoners van de Wijkstraat in Appingedam maken zich zorgen over de verkeerssituatie in hun straat. Auto's rijden te hard of tegen het verkeer in en regelmatig staan er wagens verkeerd geparkeerd, waardoor onveilige situaties ontstaan.

Geschreven door Sven Jach

Verslaggever

De dakgoot van Trijnie Angerman en haar buurman Willem Bos is al meerdere keren geramd door een vrachtwagen die bij hen op de stoep stond te laden en lossen. De schade is elke keer netjes opgelost, maar de bewoners houden hun hart vast.



'We zitten met angst en beven in onze woonkamer', zegt Trijnie Angerman. 'Straks staat zo'n grote vrachtwagen in onze woonkamer.' Bovendien moeten de bewoners goed opletten als ze hun voordeur uitstappen. 'Als je niet oppast, word je van je sokken gereden', zegt Bos.



Met de schrik vrij

Onlangs nog werd de vrouw van Bos tijdens het ramen wassen bijna omver gereden door een auto die tegen de richting in reed. 'Dan gaan ze over de stoep om tegenliggers te ontwijken. Mijn vrouw voelde de spiegel haar rug strelen. Dan schrik je wel', zegt Bos.



Patrick Koning woont in het appartementencomplex naast Bos en kan vanaf zijn balkon de situatie goed overzien. 'Vooral als de vrachtwagens hier staan te laden en lossen is het een chaos.'



Laad- en losplekken

Aan de Wijkstraat zitten verschillende winkeltjes en horecagelegenheden. Officieel moeten de leveranciers hun wagen bij de Nicolaïkerk parkeren. Maar voor de ondernemers die aan het begin van de Wijkstraat zitten, is dat te ver.



'Als de gemeente tegenover ons huis ook laad- en losplekken maakt, wordt het een stuk overzichtelijker', zegt Angerman. Bos voegt daar aan toe: 'En paaltjes voor ons huis zal ook een groot deel van het probleem oplossen.'



Boetes

Wethouder Martien van Bostelen is bereid om maatregelen te nemen. 'Als het parkeerterrein aan het Cleveringaplein klaar is, gaan we hier laad- en losplekken maken', zegt hij. Daarnaast belooft de wethouder automobilisten te bekeuren als ze hun auto verkeerd parkeren.



Maar het plaatsen van paaltjes is volgens Van Bostelen geen goede oplossing. 'Daarmee voorkom je niet dat auto's tegen het verkeer in rijden. Dus voorlopig zijn we dat niet van plan', zegt hij. Onbegrijpelijk vindt Bos. 'Vijftig meter verderop staan bij de croissanterie ook paaltjes. Waarom daar wel en hier niet?'



Drentse kei op de stoep

Volgens Van Bostelen zijn die paaltjes geplaatst om zo de inrit van het achtergelegen parkeerterrein beter aan te geven. 'Daarnaast past het niet in het straatbeeld', zegt hij. De maatregelen gaan Angerman niet ver genoeg. 'Desnoods haal ik een kei uit Drenthe en leg ik die op de stoep.'



Van Bostelen zegt met de bewoners om tafel te gaan om over de plannen te praten. Maar het is afwachten of Angerman en Bos de wethouder weten te overtuigen om toch paaltjes te plaatsen.