Van wie is de urn in het water bij Wehe-den Hoorn?

Loraine Schut uit Wehe-den Hoorn is op zoek naar de eigenaar van een urn die ze zondag vond in het water bij haar woonplaats.

Met haar echtgenoot, broer en een goede vriend was Schut aan het vissen bij de boothelling en steiger in Wehe-den Hoorn. Een voorwerp dat half boven het water uitstak trok haar aandacht.'Ik zag meteen dat het een urn was', vertelt Schut. 'De mensen met wie ik was wilden me niet geloven. We hebben de urn met een schepnet op het droge gehaald. Toen zagen anderen ook dat het inderdaad een urn was.'Schut plaatste een oproep op Facebook waarin ze de eigenaar zoekt. Veel mensen reageerden, maar nog zonder resultaat.'Volgens mij zit in de urn de as van een huisdier. Hij lijkt me te klein en te licht om van een mens te zijn. De deksel zat nog stevig op de urn, dus ik denk niet dat de as is verstrooid en de urn is achtergelaten.' Op de urn stond een sticker, maar de letters zijn onleesbaar geworden.Alexander Knoth denkt ook dat het een urn van een dier is, vermoedelijk van een hond. 'De sticker op de urn zou dat kunnen bevestigen. Bij een mensen urn staat er een nummer in gegraveerd.''Ik denk dat de urn al langere tijd in het water lag', vervolgt Schut. 'Je kan veel groene aanslag zien.' Ze weet niet hoe lang de urn precies in het water heeft gelegen.'Misschien is de urn gestolen bij een inbraak. Of stond het op een gedenkplek en is misschien per ongeluk in het water terechtgekomen.''De politie vertelde me dat ik de urn naar de gemeente moest brengen', besluit Schut. Daar leverde ze de urn in bij 'gevonden voorwerpen'. Ze wacht af of de eigenaar zich meldt.