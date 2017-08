Groningers 'in den vreemde' uitgenodigd om Groningens Ontzet te vieren

In Nederland is een tiental verenigingen van Groningers die buiten Stad of Ommeland wonen. Zij zijn uitgenodigd om ook buiten Groningen Groningens Ontzet te vieren.





Feestpakket

'Wij hebben hen een feestpakket toegestuurd om ze in de stemming te brengen. Daarin zitten bijvoorbeeld afdrukken van de 'Paardenkeuring op de Grote Markt' van schilder Otto Eerelman, placemats met de geschiedenis van Groningens Ontzet en lange slingers van Groningse groen-witte vlaggetjes', laat de organisatie weten.



Verslag

Met de Groningers 'in den vreemde' is afgesproken dat ze na afloop verslag doen van de manier waarop zij Groningens Ontzet 'ver van huis' hebben gevierd.



