Onderwaterdrone wordt ingezet bij onderzoek Paterswoldsemeer

(Foto: Cor Krijger/Groningen in Beeld)

Waterschap Noorderzijlvest gaat onderwaterdrones gebruiken om het Paterswoldsemeer en de Hoornse plas te onderzoeken. De drones zijn uitgerust met onderwatercamera's en verschillende soorten sensoren.

Met behulp van de drones kan het water op meerdere plekken goed onderzocht worden. Hierdoor ontstaat er een beter beeld van de kwaliteit van de bodem en het water.



Efficiënter

De nieuwe onderzoeksmethode is sneller, efficiënter en goedkoper dan de oude methode. Die hield in dat losse monsters van het water en de bodem in een laboratorium werden onderzocht.



Medusa-sensor

Voor het onderzoek worden de metingen van een zogeheten Medusa-sensor gebruikt om de samenstelling van de bodem vast te stellen en hoe diep het water is. De Medusa-sensor wordt over de bodem van het meer gesleept achter een boot.



Ook wordt er een grondradar in een kano over het meer gevaren. Deze meet de dikte van de sliblaag.



Het waterschap verwacht de resultaten in oktober bekend te maken.