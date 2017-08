'Met de borst vooruit door het dorp' na worsteling in een bak tomaten

(Foto: Marten Nauta/RTV Noord)

Een 'hevige strijd' in een kuub tomaten. In de Schoolstraat in Vlagtwedde namen worstelaars het dinsdagavond tegen elkaar op tijdens 'La Tomatina'. Het was onderdeel van de 25ste feestweek in het dorp, de Week der Besten.

Geschreven door Marten Nauta

Verslaggever

Het winnen van de tomatenworstelwedstrijd zorgt voor status, legt organisator Arjan Wiegers uit. De laatste winnaar 'loopt al een paar jaar met de borst vooruit door het dorp', zegt hij. 'Dus een paar uitdagers willen hem de titel afnemen.'



De wedstrijd begint op de knieën, met de handen op elkaars schouders in de bak tomaten.



Scheidsrechter Geert

Hoewel de tomatenworstelaars alleen in Vlagtwedde en omstreken bekendheid genieten, geldt dat niet voor de speciaal aangerukte scheidsrechter. Dat is boer Geert uit Mussel, bekend van Boer Zoekt Vrouw.



De boer mag na elk potje een winnaar aanwijzen en moet erop letten of er eerlijk wordt gespeeld. 'Ze zijn sportief, goed aan elkaar gewaagd en ze gaan leuk met elkaar om', aldus de vrolijke boer.



Rillend

Maar leuk met elkaar omgaan of niet: in de tomatenbak wordt een hevige strijd uitgevochten. Immers kan er maar één dé Tomatenworstelaar van 2017 worden. En die eer valt – net als vier jaar geleden – ten deel aan Hendrik Scholtens.



'Ik heb toch weer gewonnen, en het was ook heel gezellig', vertelt een rillende Scholtens. Het koude vocht van de platgestampte tomaten heeft zijn uitwerking op de tomatenworstelkampioen. Maar dat doet niets af aan Scholtens' trots. 'Nu kan ik tenminste gewoon door Vlagtwedde blijven lopen. Met de borst vooruit.'



Zonde?

En of het zonde is van al die tomaten? Dat valt te bezien, vindt organisator Arjan Wiegers. 'Het is een afgekeurde partij die bij de groothandel vandaan komt. Zo hebben ze in ieder geval nog een goede bestemming.'