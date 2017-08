Te weinig leraren: 'Bij een griepgolf kunnen de lessen in gevaar komen'

Over anderhalve week starten de basisscholen weer en ook dit jaar dreigen er problemen vanwege een lerarentekort. Openbaar Onderwijs Groningen heeft wel genoeg leraren voor de reguliere planning, maar mist nog invalkrachten.

In uitzonderlijke situaties kan de manager voor de klas gaan staan Joyce Dekker - Openbaar Onderwijs Groningen

'Als er bijvoorbeeld een langdurige griepgolf is, kunnen de lessen in gevaar komen. Want dan is het wel krap met onze huidige invalpool', zegt Joyce Dekker van de onderwijsgroep.'Het is vorig jaar een aantal keer voorgekomen dat we een klas naar huis moesten sturen. En dat vinden we absoluut niet wenselijk.'Openbaar Onderwijs Groningen probeert het zolang de groep invalkrachten niet groeit te rooien met de beschikbare mensen, in het geval van ziekte.'We kijken dan of we een klas kunnen splitsen over andere klassen. Of medewerkers die parttime werken vragen we of ze gedurende een aantal dagen meer uren willen draaien en een klas overnemen. In heel uitzonderlijke situaties komt het voor dat het management voor de klas gaat staan.'Maar hoe kan het dat de groep invallers te krap is? 'Het is lastig te zeggen waar het tekort vandaan komt. We proberen er wel voor te zorgen dat wij als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk zijn, dat we mensen aan ons binden. We zetten er sterk op in dat mensen bij ons komen solliciteren. Maar het blijft een uitdaging.'