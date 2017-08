Ministerie van VWS kan niks doen voor ziek jongetje Geuko

'Heel kort gezegd komt het er op neer: 'Nee, we helpen jullie niet'.' Opa Tonnie Elderman van het zieke en verlamde jongetje Geuko (5) hoopte op een andere reactie van het VWS.

De regels in Nederland houden een behandeling op dit moment tegen Tonnie Elderman - opa van Geuko

Maar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan niet bemiddelen bij de verzekeraar om een dure behandeling in Amerika te vergoeden.Deze week kreeg de familie via de mail een afwijzing binnen. 'Mijn conclusie is dat er helaas geen oplossing is gevonden voor de vergoeding van de kosten in Amerika', staat er onder meer in te lezen.'Ze geven te kennen dat ze het heel vervelend vinden, maar dat ze ons niet verder kunnen helpen', zegt Elderman.Geuko viert woensdag zijn vijfde verjaardag, in het ziekenhuis in het Duitse Brandenburg, waar hij revalideert. Zijn ouders zijn bij hem. Broertje Gijs logeert bij zijn opa en oma in Garrelsweer. 'Je merkt wel dat hij Geuko mist. En zijn papa en mama ook. Dat is schrijnend.'Zaterdag is het precies 400 dagen geleden dat Geuko voor het laatst thuis was, in Winschoten. Een dik jaar geleden werd het jongetje in korte tijd tijd ernstig ziek en raakte hij grotendeels verlamd. De diagnose: AFM, acute flaccid myelitis.Het gaat inmiddels wel wat beter met Geuko, maar hij is er volgens zijn opa nog lang niet. 'Een jaar geleden dachten we: 'Verdikkeme, we raken ons kleinkind kwijt'. Maar als je ziet welke vorderingen hij in een jaar gemaakt heeft, dan denk je: 'Zal hij dan toch weer kunnen lopen en bewegen?' We hopen natuurlijk allemaal dat het hem weer gaat lukken. Maar zoals het nu lijkt nog niet.'In Amerika kan de zeldzame ziekte waaraan Geuko lijdt beter behandeld worden dan hier, maar dat kost veel geld. De verzekering vergoedt dat niet, ondanks de bemiddeling van het ministerie.'Het zit vast op de centen. Er moet minimaal 200.000 euro komen. Voor de reis en de behandeling. Er moet een ouder mee, medisch personeel. Dat is op dit moment financieel niet haalbaar. Laat staan dat we ook toestemming krijgen om er heen te gaan. De regels in Nederland houden het op dit moment tegen.'Het ministerie raadt Geuko's familie aan een beroep te doen op het calamiteitenfonds van de verzekeraar, maar volgens opa haalt dat niets uit.'Mijn schoonzoon en dochter zijn nu zelf druk bezig om telefoontjes te plegen, brieven en emails te versturen naar allerlei instanties. Om toch maar te proberen ervoor te zorgen dat Geuko wel naar Amerika kan.'De stichting Adventure Geuko heeft intussen 60.000 euro bij elkaar, dankzij de hulp van talloze acties en vrijwilligers. Veel geld, maar dat is dus nog niet genoeg. 'Er zit nog een fietstocht naar de Mont Ventoux aan te komen en twee Duitse hotels organiseren een diner voor Geuko', vertelt Elderman.'Geuko zal naar Amerika. Dat hij weer helemaal honderd procent wordt, nee. Maar er is in meerdere gevallen gebleken dat Amerikaanse kinderen met die ziekte weer kunnen lopen. Jongens, dat moet voor Geuko toch ook kunnen?'