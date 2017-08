Extra boot ingezet naar Schier vanwege grote drukte

Het mooie weer van woensdag trekt veel dagjesmensen voor de boot naar Schiermonnikoog. Bij Lauwersoog stond woensdagochtend een file van meerdere kilometers.

'Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt', meldt Richard Smid, die zelf ook in de file stond. Volgens hem stonden automobilisten ruim een half uur stil.Zowel vanuit de provincie Groningen als Friesland willen vele mensen met de boot naar Schier.Wagenborg Passagiersdiensten heeft extra boten ingezet naar zowel Ameland als Schiermonnikoog. 'Bij Lauwersoog zetten we een tweede boot in. Daarmee hopen we de drukte snel te verwerken', legde directeur Ger van Langen uit. 'Dus wie nog naar Schier wil, kan gewoon nog mee.'Ook woensdagmiddag worden er extra afvaarten ingepland, om iedereen weer terug naar de vaste wal te brengen. 'We varen dan elk uur vanaf Schiermonnikoog naar Lauwersoog', aldus Van Langen.