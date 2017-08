Nóg een urn met as gevonden in haven Wehe-den Hoorn

Het mysterie van de urn van Wehe-den Hoorn wordt nog groter. In de haven van het dorp heeft Jordy van Elk een urn gevonden. Zondag vond dorpsgenote Loraine Schut ook al een urn in het water van de haven.

Het telefoonnummer bleek niet meer te bestaan Jordy van Elk - vinder

Van Elk vond de urn al een week eerder. 'We zaten met een groepje op een bankje een sigaretje te roken, toen we iets in het water zagen drijven. We dachten dat het de bovenkant was van zo'n boei van een schip. Maar het bleek dus een urn te zijn', vertelt Van Elk.Hij nam de urn, die iets kleiner is dan de urn die zijn dorpsgenote vond, mee naar huis. 'Er zit ook nog as in. Er zitten allerlei stickers met de naam Smokie op met een adres aan de Frieslandlaan in Veendam. Ik heb ook een telefoonnummer gevonden, maar dat bleek niet meer te bestaan. En via Facebook lukte het helaas ook niet.'Van Elk hoopt dat door de aadacht de rechtmatige eigenaar wordt gevonden. 'Ik ben er best een poos mee bezig geweest. Zou mooi zijn als het goedkomt, want ik weet echt niet wat ik met dat ding moet', aldus Van Elk.