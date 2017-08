Man rijdt met auto over treinspoor tijdens vlucht voor politie

(Foto: m66roepers/ Flickr CC)

Een 28-jarige man uit Vlagtwedde heeft dinsdagnacht op zijn vlucht voor de politie gevaarlijke capriolen uitgehaald. Hij reed onder meer met zijn auto over een fietspad, ramde bijna een politie-auto en reed 100 meter over een treinspoor.

De man kreeg in Gieten een stopteken bij een controle, maar in plaats van te stoppen ging hij ervan door.



Politiehond

De man deed zijn lichten uit, reed over een fietspad, botste bijna op een tegemoetkomende politie-auto en reed slingerend weg. Bij Wildervank sloeg hij op de spoorwegovergang linksaf en reed ongeveer 100 meter over het museum-treinspoor van de STAR.



Daar zette hij de auto stil en vluchtte te voet verder. Een politiehond heeft de man uiteindelijk opgespoord; hij had zich verstopt in het struikgewas.



Onder invloed van ghb

De man zit vast. Hij wordt verdacht van het negeren van een stopteken, het rijden onder invloed van de drug ghb en diverse verkeersovertredingen.