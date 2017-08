Lopend Vuur: Honden horen aan de lijn

Het CDA in de gemeente Tynaarlo wil meer toezicht op loslopende honden. Volgens de partij kunnen loslopende honden zorgen voor problemen, bijvoorbeeld bij mensen die bang zijn voor dieren.

In de Algemene Plaatselijke Verordening zou al staan dat honden niet mogen loslopen binnen de bebouwde kom.In Zwijndrecht hebben mensen last van blaffende honden. En de gemeente daar wil er iets aan doen. Als hondenbezitters vier keer zijn gewaarschuwd, en de hond blaft nog, dan kan het dier in beslag worden genomen.