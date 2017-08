Medewerker filmde vrouwen in pashokje Nike Store

(Foto: Google Maps)

Voor het filmen van twee vrouwen in een paskamer van de Nike Store in de stad Groningen, moet een 27-jarige man een werkstraf van zestig uur uitvoeren.

Dat bepaalde de rechter woensdag. De man uit Assen werkte bij de winkel.



Onder de deur

In maart van dit jaar pasten de vrouwen kleding bij de Nike Store. Toen één van de twee plots een telefoon onder de deur zag, gooide ze de deur van het pashokje open.



Ze zag de 27-jarige man naast het hokje staan. Het was dezelfde man die haar eerder had geholpen met het uitzoeken van de kleding.



Veters strikken

De medewerker ontkende eerst en vertelde dat hij zijn veters aan het strikken was en zijn telefoon in zijn hand had. Maar later gaf hij toch toe de beelden te hebben gemaakt. De man zegt dat het een impuls was.



Inmiddels werkt hij niet meer in de winkel en is hij zijn vriendin en huis kwijt. 'Ik had alles goed voor elkaar en nu is alles weg. Natuurlijk is dat mijn eigen schuld.'



Naast de taakstraf moet de man de vrouwen ieder vijfhonderd euro schadevergoeding betalen.