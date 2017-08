'Nieuwe bibliotheek is absoluut niet stil'

De verbouwing van de bibliotheek in Veendam is in volle gang. Op 16 september gaat het weer open voor het publiek, tijdens een open dag. 'Het wordt een plek waar je kan leren, ontmoeten en ontdekken', zegt Jolanda Robben van de bibliotheek.

Om haar heen wordt nog druk gewerkt aan de verbouwing van de bieb, gevestigd in cultuur- en congrescentrum vanBeresteyn. De lijm voor de nieuwe vloerbedekking is net aangebracht, merkt ook Radio Noord-verslaggever Wiebe Klijnstra.Hij loopt per ongeluk door de lijm heen. 'Ik moet dit gesprek al lopend doen, anders sta ik straks muurvast geplakt aan de vloer.'Volgens Robben staat in Veendam straks een 'bibliotheek 3.0'. 'Voorheen zag je alleen boeken als je de bibliotheek in liep, maar het is meer dan dat.'Computers bijvoorbeeld. 'Dus willen we in de nieuwe bibliotheek heel veel ruimte, om dat te laten zien. Het idee is dat mensen lekker gaan zitten in het hart van de vernieuwde bibliotheek. Dat de jas uitgaat, zeg maar.'Vroeger moest je stil zijn als je door een bibliotheek wandelde, maar dat is al lang niet meer. 'Wij zijn absoluut niet stil. Volgend jaar is het honderd jaar geleden dat de jeugdleeszaal in Veendam werd geopend. De voorzitter was toen heel pessimistisch over de toekomst, lees je in de stukken. Maar die toekomst, dat is de jeugd in de bibliotheek. Je ziet bij alles wat we doen dat we vooral kinderen weten te bereiken.'Wie aan de bibliotheek denkt, denkt aan papieren boeken. Al rukt het e-book de laatste jaren op. 'Ik weet ook niet of dat erg is', zegt Robben.'Waar het ons om gaat, is dat mensen lezen. Met plezier en dat ze ervan kunnen leren. En of ze dat nou in een e-book doen, of in een papieren boek: dat maakt voor ons niks uit. Maar het papieren boek is nog absoluut niet verdwenen.'