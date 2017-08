ProRail doet aangifte om winkelwagen op het spoor

ProRail doet aangifte tegen de 'domme vandalen' die verantwoordelijk zijn voor de winkelwagen op het spoor tussen Groningen en Zuidbroek.

Dat laat de spoorbeheerder weten op haar website Woensdagochtend rond half zeven reden er geen treinen tussen de twee plaatsen omdat een Arriva-trein op de winkelwagen botste . Het Incidentenbestrijding-team van ProRail moest de volledig verwrongen winkelwagen onder de trein uit zagen.Een uur later was de rommel opgeruimd en kwam het treinverkeer weer op gang.De beheerder meldt dat 53 procent van het treinhinder voortkomt uit 'derdenstoringen'. Tot die categorie overlast vallen naast vandalisme ook spoorlopers, zelfdodingspogingen en koperdiefstal. ProRail zegt dat er in 2017 in Nederland al 137 vertragingen plaatsvonden door zulke incidenten.ProRail doet standaard aangifte bij vandalisme.