Volgend jaar een wagen minder bij Bloemencorso Eelde

Volgend jaar zijn er niet zestien, maar vijftien wagens te zien tijdens het bloemencorso in Eelde. De jongste corsowijk, wijk AnderS, stopt ermee.

'Jammer, maar helaas', zegt oprichtster Diny Arends. Samen met haar zoon Berend richtte ze de wijk op in 2014. De twee werkten al van jongs af aan mee aan het bloemencorso, maar stopten bij hun vaste corsowijk na onvrede.Een jaar later besloten moeder en zoon zelf een groep op te richten. Dat bleek lastiger dan gedacht. De nieuwe corsowijk AnderS heeft al jaren te weinig vrijwilligers.'Dit is een jaar vol te houden', zegt zoon Berend Arends over het tekort aan vrijwilligers. 'Maar niet vier jaar achter elkaar. We moeten alles zelf doen en dat lukt op een gegeven moment gewoon niet meer.'Voorzitter Jacqueline Haijkens zegt het besluit van de corsowijk te betreuren, maar ook goed te begrijpen. 'Dit komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Maar het is toch jammer dat het ze niet gelukt is. We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd te helpen door via social media meer vrijwilligers voor ze te zoeken, maar ja. Als er dan niemand komt, houdt het op.'Het bestuur hoopt in de toekomst meer geld beschikbaar te hebben voor de corsowijken, zodat de verschillende groepen minder afhankelijk zijn van het aantal vrijwilligers dat geld inbrengt. Wanneer dit rond moet zijn, is nog niet bekend.