'Al die regels, wie waarn der kloar mit'

Nederland is 'een stuk boeronvriendelijker' geworden. Dat merkt boer Klaas Heringa. Hij besloot zijn boerderij in Leens te verkopen en elders het geluk te zoeken. In Denemarken bezit hij nu veel landbouwgrond.

Ze zijn hier boervriendelijk Klaas Heringa - boer

De ene controleur na de andere kwam over de vloer bij de familie Heringa. 'Op den duur was ik het zat en ik wilde graag groter', vertelt Heringa. Hij verkocht in 2008 zijn boerderij bij Grijssloot en begon de zoektocht naar iets anders.De eerste voorkeur van Klaas- Canada - was voor zijn vrouw iets te ver weg. 'Emigreren is mij een stap te ver. Ik ben een echte Groningse en wil hier graag blijven', vertelt Annelies Heringa. Ze is blij dat haar man dichterbij iets heeft gevonden.Denemarken kwam in 2010 op hun pad. Heringa kon een boerderij met veel land kopen bij het plaatsje Jelling. Hier is volgens geschiedkundigen Denemarken ontstaan en woonden de eerste Deense vikingen. In tegenstelling tot de vikingen besloot Klaas echter 'gewoon' in Wehe-den Hoorn te blijven wonen.'Hier in Denemarken zijn er veel minder controles. Natuurlijk heb je die hier ook, maar ze zijn minder streng', vertelt Heringa. 'Ook zijn ze hier boervriendelijk. In Nederland zit iedereen te mopperen als er een grote landbouwvoertuig op de weg rijdt. Hier steken ze nog altijd de hand vriendelijke omhoog en is er nog respect voor het ambacht.'Doordeweeks is Heringa te vinden op de boerderij. Om in het weekend thuis te zijn, maakt hij wekelijks de zes uur durende tocht naar Groningen. 'Ik mag graag autorijden dus dat is geen probleem. Denemarken lijkt ver weg maar is eigenlijk best dichtbij', vertelt Klaas.70.000 kilomter per jaar rijdt hij. 'Dit is een schijntje van wat vrachtwagens chauffeurs rijden.'Inmiddels bezit Heringa meerdere boerderijen. 'Hier was veel persoonlijk leed met faillissementen. Dat is gewoon zo. Maar dat heeft ons de mogelijkheid gegeven om veel land te kopen', vertelt Klaas Heringa. 'De één zijn dood is de ander zijn brood. Dat gezegde geldt hier echt.'45 hectare aan grond had Heringa in Nederland. Nu bezit hij inmiddels 700 hectare in Denemarken. 'Een deel daarvan verhuren wij, maar het grootste gedeelte bestier ik samen met mijn zoon, loonwerkers en stagelopers', vertelt Heringa. De woonhuizen en schuren op de landerijen probeert Heringa zoveel mogelijk te verhuren.De vrouw en dochter van Klaas ontfermen zich over de andere onderneming van de familie, namelijk hotel en restaurant Schierstee.'In het begin hadden we het hier heel druk', zegt Annelies Heringa. Maar op den duur is daar verandering in gekomen nadat Klaas in het ziekenhuis was beland door een ontsteking in zijn arm. 'In die vier weken dat hij in het ziekenhuis lag, had ik het heel druk met feesten en partijen. Daardoor zag ik hem amper. Toen bedacht ik: dit moet anders', vertelt Annelies.Ze besloten van de Schierstee een vergaderlocatie te maken. Hierdoor heeft Annelies het minder druk en hebben zij en Klaas meer tijd voor elkaar.Om nog meer tijd voor elkaar en de boerderij in Denemarken te hebben staat de Schierstee te koop. Maar omdat de accomodatie in het aardbevingsgebied staat, is er nog niet veel interesse. 'We zien wel of we dit pand kunnen verkopen', zegt Annelies.Annelies en Klaar blijven in Groningen wonen. 'We hebben hier onze familie en vrienden. Emigreren is toch echt iets voor de jonge mensen', vertelt Klaas. Zijn zoon gaat over 2,5 jaar wel verhuizen naar Denemarken om het bedrijf verder uit te bouwen.Klaas draagt het bedrijf langzaam over aan zijn zoon. 'Dat is toch mooi. Dat mijn zoon het over wil nemen.'