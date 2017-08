'Pssst... fietsje kopen voor 10 euro? App me ff'

'Fiets nodig? Ik regel ze voor tien euro.' Het is iets wat je 's nachts kan horen van een fietsendief in stad Groningen, maar nu hangen er ook briefjes in de binnenstad met de aanbieding. Inclusief telefoonnummer.

Op de brievenbus bij de Universiteitsbibliotheek hangt zo'n A4'tje. Mensen kunnen er een strookje af trekken met een mobiel nummer erop. 'App ff naar dit nummer'.Zou het echt, een inhuurbare fietsendief die je op elk moment even kan optrommelen om een 'nieuwe' fiets voor je te regelen? Iemand die zich zo bloot geeft, ook in het zicht van eventuele politie? Of is het een lokactie van de politie zelf?Het zit net even anders. Wie het nummer appt, krijgt namelijk geen fietsendief aan de andere kant van de lijn, maar een aanbieding voor huurfietsen. De nieuwe fiets voor 10 euro is een vals lokkertje: je kan er een in bruikleen nemen voor 15 euro... per maand.Het briefje blijkt een guerilla-marketingactie van Swapfiets . 'We krijgen de laatste dagen veel berichtjes binnen', appt Swapfiets naar RTV Noord. 'Veel mensen voelen zich toch een beetje betrapt. Maar ik denk dat de politie wel blij is met deze actie. We stellen zo wel wat aan de kaak.' Meeste fietsen gestolen in Groningen (2016)