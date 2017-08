Pekelders mogen tóch nog drie jaar in hun huurwoning blijven (update)

Bewoners van de Scheepshellingstraat in Oude Pekela en de Lindenlaan in Nieuwe Pekela kunnen de komende jaren toch in hun huis blijven wonen. Dat heeft woningcorporatie Acantus hen laten weten.

De woningen kunnen volgens Acantus niet nog jaren mee, tot onvrede van de bewoners. Die willen helemaal niet weg.In maart kregen de huurders een brief van Acantus. De boodschap: 'Uw huis is niet toekomstbestendig'. In plannen van de woningcorporatie stond dan ook dat de huizen in de toekomst mogelijk gesloopt moeten worden.De bewoners schreven daarop een brief aan Acantus met een oproep tot duidelijkheid. Ze wilden weten waar ze aan toe waren. Ook vanuit de politiek kwam steun. Acantus heeft daarop gesproken met bewoners van de Scheephellingstraat en de Lindenlaan en zegt nu toe dat de huurders in ieder geval de komende drie jaar nog in hun huurhuis kunnen blijven.Toch is sloop nog niet helemaal van de baan. 'We hebben onderzocht of het mogelijk is de woningen aan de Lindenlaan en de Scheephellingsstraat bouwkundig aan te passen aan de nieuwe wensen. Dat is mogelijk, maar alleen met een enorm grote investering. De eventuele nadelen van de huidige huizen blijven dan nog bestaan', vertelt Anja Kluiter, manager Wonen van Acantus.'We gaan daarom met de gemeente Pekela en bewoners in gesprek over de lange termijn. Want we kunnen niets gaan doen, maar we kunnen ons bijvoorbeeld ook voorbereiden op nieuwbouwplannen op termijn. Hoe, wat en waar gaan we verder bespreken.''Het geeft veel rust dat we hier kunnen blijven', vertelt bewoonster Kruize - de Vries. 'Een mevrouw van de woningstichting kwam hier langs en zei dat we hier nog drie jaar mogen blijven wonen.''De vorige keer zat ik in zak en as. Dan woon je hier 23 jaar en moet je hier weg. Nu hebben we gelukkig de zekerheid dat we hier de komende drie jaar kunnen blijven. Daarna kijken we wel verder.'