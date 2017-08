Poedies met dikke billen op tentoonstelling Klaas Boter

(Foto: RTV Noord)

Vrouwen en dan vooral vrouwen met dikke billen. Die schildert graffiti-kunstenaar Klaas Boter uit Groningen het liefst. Op veel plekken in de stad kom je zijn werk tegen. Vanaf donderdag is Boters kunst te zien op een tentoonstelling in het oude pand van De Slegte in de Stad.

Geschreven door René Walhout

Verslaggever

Op meterkasten, schuttingen en blinde muren kom je de kleurrijke, welgevormde vrouwen van Klaas Boter tegen. 'Die vrouwen met die dikke billen komen uit de hiphopcultuur. In de jaren negentig zag ik ze veel in R&B-clips, vrouwen met dikke schuddende billen. Die hebben veel indruk op mij gemaakt', legt de kunstenaar uit.



Het hele dorp ondergespoten

Boter, die in het echt anders heet, begon op zijn twaalfde met graffiti. Van zijn ouders kreeg hij een paar spuitbussen. Toen hij daarmee zijn dorp had ondergespoten, leerde hij al snel dat dat niet door iedereen op prijs wordt gesteld.



Leven van zijn werk

Tegenwoordig is het meeste werk dat hij maakt legaal en krijgt hij er voor betaald. 'Toen ik op de kunstacademie zat was ik al bezig met betaalde opdrachten', vertelt Boter. 'Ik deed toen al muren in opdracht, bij mensen thuis, in woonkamers en slaapkamers. Ik was er al heel erg mee bezig om van mijn werk te kunnen bestaan.'



Seks, drugs en rock 'n' roll

Vanaf donderdag laat Boter zijn werk zien op een tentoonstelling in het voormalige pand van boekhandel De Slegte. 'De tentoonstelling heet Clean, Slegt and Dirty. 'Clean' slaat op feit dat ik hem nuchter heb ingericht, 'Slegt' natuurlijk op de voormalige boekhandel die in dit pand zat en 'Dirty' omdat mijn werk veel te maken heeft met seks, drugs en rock 'n' roll.'



De tentoonstelling van Boter zou wel eens de afsluiting van een periode kunnen worden. 'Ik denk dat ik steeds meer dieren en letters ga schilderen', vertelt hij. 'Vrouwen interesseren me niet meer zo. Ik heb nu een leuke vriendin.'